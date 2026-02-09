Atenção.

Um novo vídeo obtido por OVALE mostra o momento exato em que a cratera aberta no Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, aumenta de tamanho, elevando o medo de moradores de que um prédio com 34 apartamentos seja engolido pelo solo. A cena foi registrada na tarde desta segunda-feira (9).

O desabamento ocorreu no último fim de semana, na rua Felisbina de Souza Machado, e mantém casas e edifícios interditados por risco estrutural. A área segue isolada e monitorada pelas autoridades, enquanto técnicos avaliam as causas da erosão e o risco de novos desmoronamentos.