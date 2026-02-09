Atenção.
Um novo vídeo obtido por OVALE mostra o momento exato em que a cratera aberta no Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, aumenta de tamanho, elevando o medo de moradores de que um prédio com 34 apartamentos seja engolido pelo solo. A cena foi registrada na tarde desta segunda-feira (9).
O desabamento ocorreu no último fim de semana, na rua Felisbina de Souza Machado, e mantém casas e edifícios interditados por risco estrutural. A área segue isolada e monitorada pelas autoridades, enquanto técnicos avaliam as causas da erosão e o risco de novos desmoronamentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Por medida de segurança, quatro casas e um prédio residencial permanecem interditados. Ao todo, 156 pessoas estão desalojadas e foram acolhidas em casas de parentes e amigos.
Leia mais: ‘Nenhum apoio da Prefeitura’: moradores relatam abandono
Leia mais: Prefeito afirma que obra na cratera do Imperial começa na semana
“Cena de filme de terror”, relata moradora
Moradora do residencial Jardins de Sevilha, a professora Marcelle Araújo, de 23 anos, descreveu o cenário vivido pelos moradores como assustador.
“Uma hora disseram que era uma cratera pequena. Quando cheguei, já era um buraco enorme. Era cena de filme de terror: chovendo dentro do prédio, muito barro, luzes piscando, gente chorando e saindo só com a roupa do corpo”, contou.
Segundo Marcelle, os moradores foram orientados a deixar o prédio às pressas. No domingo (8), eles puderam retornar por pouco tempo apenas para retirar alguns pertences.
Área já havia registrado outro afundamento
A rua Felisbina de Souza Machado já havia sido palco de um episódio semelhante há cerca de duas semanas, quando uma cratera se abriu e engoliu um caminhão. A distância entre os dois pontos de afundamento é de aproximadamente 250 metros, o que aumenta a preocupação dos moradores.
“Não sabemos como está a erosão por baixo da terra. O estacionamento e o bicicletário parecem comprometidos. Temos medo de que tudo ceda”, relatou Marcelle.
Defesa Civil avalia riscos
Na manhã desta segunda-feira, equipes da Defesa Civil, da Prefeitura de São José dos Campos e de concessionárias de água, gás e energia realizam uma avaliação técnica detalhada no local. O objetivo é identificar as causas do afundamento e verificar se há risco de novas crateras.
Até o momento, não há previsão para o retorno das famílias aos imóveis interditados.
Prefeitura anuncia obra emergencial
O prefeito Anderson Farias (PSD) afirmou que a Prefeitura acompanha o caso de forma permanente e anunciou o início de uma obra emergencial ainda nesta semana. “A nossa prioridade absoluta é a segurança das pessoas. Assumo o compromisso de acompanhar pessoalmente este caso até a sua completa solução”, declarou.
Segundo o prefeito, embora a intervenção seja emergencial, a solução será definitiva para garantir a estabilidade do solo e a segurança da região. Enquanto as obras não começam, a Prefeitura mantém o monitoramento técnico contínuo, o apoio às famílias afetadas e as interdições preventivas no entorno da cratera.