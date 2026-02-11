Preso por envolvimento no caso que culminou com a morte da vendedora Camile Santos, 19 anos, em São José dos Campos, Pedro Diório da Silva “zombava” de vítimas de homicídio na cidade, em casos ligados a ele e à guerra entre gangues.

Pedro foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9), no Jardim São Vicente, região leste de São José, após ter a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele dirigia o carro em que estava Camile, morta a tiros em 21 de novembro de 2023, no Residencial União, zona sul de São José.