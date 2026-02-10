A RMVale terá uma quarta-feira (11) marcada por instabilidade, com sol aparecendo entre muitas nuvens, além de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas seguem amenas pela manhã e sobem ao longo do dia, mantendo a sensação de abafamento em alguns períodos.
Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre nuvens, mas o tempo muda a partir da tarde. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas, que devem se estender até a noite. Os termômetros variam entre 19°C e 27°C, com acumulado de 2,7 mm de chuva ao longo do dia.
Em Taubaté, o cenário é parecido. O sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã, com chuva prevista para a tarde. À noite, o tempo segue nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 19°C e 27°C, e o volume de chuva estimado é menor, em torno de 0,4 mm.
Já em Guaratinguetá, a quarta-feira terá sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Durante a noite, o céu permanece com muitas nuvens, porém com tempo firme. A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima não passa dos 25°C, com acumulado de 1,9 mm de chuva.
No Litoral Norte, Caraguatatuba deve enfrentar um dia típico de verão, com calor e umidade elevada. O sol aparece entre muitas nuvens, e as pancadas de chuva são esperadas entre a tarde e a noite, podendo vir acompanhadas de trovoadas. As temperaturas variam entre 22°C e 28°C, com previsão de 4,3 mm de chuva.
Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima segue mais ameno. O dia terá sol com algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite. As temperaturas oscilam entre 16°C e 20°C, e o acumulado de chuva pode chegar a 4,9 mm.
A orientação para a população é ficar atenta às mudanças rápidas no tempo, especialmente no período da tarde, quando as pancadas podem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade moderada. Motoristas devem redobrar a atenção em caso de chuva forte e trovoadas.