A RMVale terá uma quarta-feira (11) marcada por instabilidade, com sol aparecendo entre muitas nuvens, além de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas seguem amenas pela manhã e sobem ao longo do dia, mantendo a sensação de abafamento em alguns períodos.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre nuvens, mas o tempo muda a partir da tarde. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas, que devem se estender até a noite. Os termômetros variam entre 19°C e 27°C, com acumulado de 2,7 mm de chuva ao longo do dia.