A Prefeitura de São José dos Campos atualizou as informações sobre a cratera que se abriu na rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade, e confirmou que subiu para quatro o número de casas interditadas, além de um prédio com 34 apartamentos.
Segundo a administração municipal, a interdição das residências foi realizada de forma preventiva, com o objetivo de garantir a segurança dos moradores diante do risco de novos desabamentos. Todos os moradores foram orientados e, neste momento, estão acolhidos em casas de familiares.
O local segue devidamente sinalizado, e equipes das concessionárias EDP, Sabesp e Comgás atuam na área em conjunto com equipes da Prefeitura, por meio da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria de Obras, para avaliação técnica da situação e adoção das providências necessárias. O monitoramento da ocorrência continua.
O caso.
Inicialmente, duas casas e um prédio com 34 apartamentos haviam sido interditados na tarde deste sábado (7), após a abertura de uma nova cratera na rua Felisbina de Souza Machado. Com a atualização, o total passou para quatro casas interditadas, além do edifício residencial.
A nova cratera se abriu na mesma rua onde, há cerca de 11 dias, um grande buraco engoliu um caminhão após fortes chuvas. A distância entre as duas crateras é de aproximadamente 300 metros, o que aumenta a preocupação dos moradores e das autoridades.
De acordo com a Defesa Civil, os moradores só poderão retornar aos imóveis após vistoria técnica e liberação oficial, quando não houver mais risco à segurança. A situação permanece em acompanhamento constante.