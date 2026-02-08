A Prefeitura de São José dos Campos atualizou as informações sobre a cratera que se abriu na rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade, e confirmou que subiu para quatro o número de casas interditadas, além de um prédio com 34 apartamentos.

Segundo a administração municipal, a interdição das residências foi realizada de forma preventiva, com o objetivo de garantir a segurança dos moradores diante do risco de novos desabamentos. Todos os moradores foram orientados e, neste momento, estão acolhidos em casas de familiares.