O Cemaden emitiu, neste domingo (8), um alerta de risco alto para deslizamentos e risco moderado para enxurradas no Vale do Paraíba e Litoral Norte, após a sequência de chuvas que já deixou o solo encharcado em grande parte da região.

De acordo com o boletim do órgão, a probabilidade ALTA de movimentos de massa, como deslizamentos de terra, atinge a Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos, especialmente diante da previsão de novas pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade em pontos isolados.