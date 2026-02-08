O Cemaden emitiu, neste domingo (8), um alerta de risco alto para deslizamentos e risco moderado para enxurradas no Vale do Paraíba e Litoral Norte, após a sequência de chuvas que já deixou o solo encharcado em grande parte da região.
De acordo com o boletim do órgão, a probabilidade ALTA de movimentos de massa, como deslizamentos de terra, atinge a Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos, especialmente diante da previsão de novas pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade em pontos isolados.
No aspecto hidrológico, o Cemaden aponta risco MODERADO para enxurradas, extravasamento de córregos e canais, além de alagamentos em áreas com drenagem deficiente. Esse tipo de ocorrência tende a se agravar quando a chuva cai de forma concentrada e em curto intervalo de tempo, cenário comum em temporais de verão.
O órgão reforça que áreas de encosta, regiões ribeirinhas e bairros historicamente afetados por alagamentos exigem atenção redobrada. A recomendação é que a população acompanhe os comunicados oficiais da Defesa Civil e evite áreas de risco durante os períodos de chuva mais intensa.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.