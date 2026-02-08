Com a previsão de continuidade das chuvas até a próxima segunda-feira (9), a Prefeitura de São Sebastião reforçou o alerta para riscos em áreas de encosta e informou que a Rodovia Dr. Manoel Hippolyto do Rego (Rio-Santos), em Juquehy, na Costa Sul do município, segue operando com tráfego controlado após queda de barreira.

Pare e Siga no km 175+800

Segundo a administração municipal, o trecho da SP-55 na altura do km 175+800 funciona em sistema Pare e Siga. O trânsito é monitorado enquanto equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizam a limpeza do material que desceu sobre a pista e a avaliação técnica do talude, que permanece instável em razão do solo encharcado.