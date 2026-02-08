Com a previsão de continuidade das chuvas até a próxima segunda-feira (9), a Prefeitura de São Sebastião reforçou o alerta para riscos em áreas de encosta e informou que a Rodovia Dr. Manoel Hippolyto do Rego (Rio-Santos), em Juquehy, na Costa Sul do município, segue operando com tráfego controlado após queda de barreira.
Pare e Siga no km 175+800
Segundo a administração municipal, o trecho da SP-55 na altura do km 175+800 funciona em sistema Pare e Siga. O trânsito é monitorado enquanto equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizam a limpeza do material que desceu sobre a pista e a avaliação técnica do talude, que permanece instável em razão do solo encharcado.
A previsão de mais chuva, dentro do padrão típico de verão, mantém o município em estado de atenção. A orientação oficial é acompanhar os comunicados da Prefeitura e evitar deslocamentos desnecessários, especialmente para áreas suscetíveis a deslizamentos e alagamentos.
Ponto Seguro é desmobilizado após melhora do cenário
Após o período de chuva intensa, a Prefeitura informou que os sistemas de drenagem do município funcionaram adequadamente, favorecendo o escoamento da água e reduzindo pontos de alagamento. Com a melhora do cenário, o Ponto Seguro instalado preventivamente na Escola Municipal Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy, foi desmobilizado.
De acordo com o município, duas pessoas utilizaram o local durante a noite, receberam acolhimento e café da manhã e, posteriormente, foram conduzidas por equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (Sedes) até suas residências, no Morro do Esquimó, também em Juquehy.
A Prefeitura reforça que a população deve permanecer atenta às orientações da Defesa Civil e acionar os serviços de emergência em caso de necessidade.