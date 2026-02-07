Duas casas e um prédio com 34 apartamentos foram interditados pela Defesa Civil na tarde deste sábado (7) após a abertura de uma cratera gigante na Rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos. A medida, segundo o órgão, foi adotada para garantir a segurança de moradores e pedestres diante do risco de novos desabamentos.

A segunda cratera surgiu por volta das 16h30, durante a chuva que atingia a cidade. O buraco se abriu no meio do asfalto, provocando o afundamento das duas pistas da via. Mesmo após o isolamento da área, por volta das 19h, o solo seguia instável, com cedimento contínuo. Um poste acabou sendo engolido pela abertura.