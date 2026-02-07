Duas casas e um prédio com 34 apartamentos foram interditados pela Defesa Civil na tarde deste sábado (7) após a abertura de uma cratera gigante na Rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos. A medida, segundo o órgão, foi adotada para garantir a segurança de moradores e pedestres diante do risco de novos desabamentos.
A segunda cratera surgiu por volta das 16h30, durante a chuva que atingia a cidade. O buraco se abriu no meio do asfalto, provocando o afundamento das duas pistas da via. Mesmo após o isolamento da área, por volta das 19h, o solo seguia instável, com cedimento contínuo. Um poste acabou sendo engolido pela abertura.
Moradores relataram ainda vazamento de água no interior da cratera, o que elevou a preocupação com a rede subterrânea e com a possibilidade de novos colapsos no trecho.
Interdições e retorno dos moradores
De acordo com a Defesa Civil, as interdições são preventivas. O local permanece monitorado e o retorno dos moradores só será autorizado após vistoria técnica e liberação das autoridades.
O que diz a Prefeitura
Em nota, a Prefeitura informou que a via foi sinalizada para garantir a segurança. Equipes da Mobilidade Urbana, Manutenção da Cidade, Apoio Social, Urbam e Defesa Civil atuam no atendimento da ocorrência e em outras demandas relacionadas às chuvas.
O que diz a EDP
A EDP informou que foi acionada após o cedimento do solo derrubar postes na via. A concessionária desligou a rede para isolar riscos e avalia as condições de segurança para iniciar a remoção das estruturas atingidas.
O que diz a Sabesp
A Sabesp afirmou que enviou equipe técnica para vistoriar a área e que, devido às chuvas, ainda não é possível identificar as causas. A companhia disse que as equipes seguem no local e que, caso seja constatada responsabilidade, as providências necessárias serão adotadas no menor prazo possível.