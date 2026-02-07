07 de fevereiro de 2026
Duas casas e prédio com 34 apartamentos são interditados em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Leandro Vaz
Cratera acabou aberta
Cratera acabou aberta

Duas casas e um prédio com 34 apartamentos foram interditados pela Defesa Civil na tarde deste sábado (7) após a abertura de uma cratera gigante na Rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos. A medida, segundo o órgão, foi adotada para garantir a segurança de moradores e pedestres diante do risco de novos desabamentos.

A segunda cratera surgiu por volta das 16h30, durante a chuva que atingia a cidade. O buraco se abriu no meio do asfalto, provocando o afundamento das duas pistas da via. Mesmo após o isolamento da área, por volta das 19h, o solo seguia instável, com cedimento contínuo. Um poste acabou sendo engolido pela abertura.

Moradores relataram ainda vazamento de água no interior da cratera, o que elevou a preocupação com a rede subterrânea e com a possibilidade de novos colapsos no trecho.

Interdições e retorno dos moradores

De acordo com a Defesa Civil, as interdições são preventivas. O local permanece monitorado e o retorno dos moradores só será autorizado após vistoria técnica e liberação das autoridades.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura informou que a via foi sinalizada para garantir a segurança. Equipes da Mobilidade Urbana, Manutenção da Cidade, Apoio Social, Urbam e Defesa Civil atuam no atendimento da ocorrência e em outras demandas relacionadas às chuvas.

O que diz a EDP

A EDP informou que foi acionada após o cedimento do solo derrubar postes na via. A concessionária desligou a rede para isolar riscos e avalia as condições de segurança para iniciar a remoção das estruturas atingidas.

O que diz a Sabesp

A Sabesp afirmou que enviou equipe técnica para vistoriar a área e que, devido às chuvas, ainda não é possível identificar as causas. A companhia disse que as equipes seguem no local e que, caso seja constatada responsabilidade, as providências necessárias serão adotadas no menor prazo possível.

