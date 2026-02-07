A tarde deste sábado (7) foi marcada por caos e apreensão na Rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A via, que já havia sido cenário de um grave incidente no fim de janeiro, voltou a chamar atenção com o avanço de uma nova cratera de grandes proporções, transformando o local em um verdadeiro ponto crítico da cidade.