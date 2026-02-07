A tarde deste sábado (7) foi marcada por caos e apreensão na Rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos.
A via, que já havia sido cenário de um grave incidente no fim de janeiro, voltou a chamar atenção com o avanço de uma nova cratera de grandes proporções, transformando o local em um verdadeiro ponto crítico da cidade.
Em um intervalo de poucos metros, a mesma rua concentra duas crateras gigantes. A mais recente avança rapidamente, já engoliu um poste, comprometeu a calçada e segue se expandindo, segundo relatos de moradores. Durante a tarde, novos desabamentos foram registrados, aumentando a instabilidade do terreno e o risco para quem vive na região.
A reportagem esteve no local e flagrou um cenário de tensão: moradores retirando pertences às pressas, imóveis ameaçados e medo constante de que o solo continue cedendo. Em frente à cratera, um condomínio de quatro andares pode ser evacuado preventivamente, assim como ao menos duas casas do outro lado da via, conforme avaliação técnica.
A Rua Felisbina de Souza Machado já havia sido severamente afetada pelas fortes chuvas do dia 26 de janeiro, quando uma cratera se abriu e engoliu um caminhão, após o rompimento de uma galeria de águas pluviais. Desde então, a situação da via se agravou, culminando no cenário de desordem e insegurança registrado neste sábado.
A Prefeitura informou que a área está sinalizada e que equipes de diversos setores acompanham a ocorrência. O caso segue em monitoramento, enquanto moradores cobram soluções urgentes para conter a erosão e evitar uma tragédia ainda maior.