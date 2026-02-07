A Prefeitura de São José dos Campos deve remover os moradores de um condomínio de quatro andares localizado em frente à cratera que avança no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade. A medida ocorre diante do agravamento da erosão, que já engoliu um poste, avançou em direção à calçada e segue aumentando de forma acelerada.

A reportagem esteve no local e flagrou moradores retirando pertences e deixando o condomínio, por orientação preventiva, diante do risco iminente de novos desabamentos. Além do prédio residencial, ao menos duas casas do outro lado da via também podem ser evacuadas, conforme avaliação técnica no local.