A Prefeitura de São José dos Campos deve remover os moradores de um condomínio de quatro andares localizado em frente à cratera que avança no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade. A medida ocorre diante do agravamento da erosão, que já engoliu um poste, avançou em direção à calçada e segue aumentando de forma acelerada.
A reportagem esteve no local e flagrou moradores retirando pertences e deixando o condomínio, por orientação preventiva, diante do risco iminente de novos desabamentos. Além do prédio residencial, ao menos duas casas do outro lado da via também podem ser evacuadas, conforme avaliação técnica no local.
A cratera se abriu na avenida Felisbina de Souza Machado, nas proximidades da Praça Antônio Moreira, a poucos metros de outro ponto de erosão que, no último dia 26 de janeiro, engoliu um caminhão após fortes chuvas. Segundo informações apuradas no local, o buraco tem aproximadamente 12 metros de profundidade. Durante o período em que a equipe de reportagem acompanhou a situação, foram registrados vários desabamentos, aumentando a instabilidade da área.
Moradores relatam que o terreno continua cedendo e que o medo é constante, principalmente com a possibilidade de novas chuvas. Imagens mostram a cratera em frente ao condomínio, com a estrutura urbana comprometida e o risco evidente para pedestres e imóveis próximos.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que a via foi devidamente sinalizada para garantir a segurança de moradores e de quem circula pela região. Ainda segundo o município, equipes da Prefeitura, Mobilidade Urbana, Manutenção da Cidade, Apoio Social, Urbam e Defesa Civil estão mobilizadas para atender esta e outras ocorrências provocadas pelas chuvas.
A situação segue em monitoramento e a nota oficial permanece em atualização.