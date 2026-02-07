07 de fevereiro de 2026
Cratera avança, engole poste e ameaça condomínio em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Posta foi engolido
Posta foi engolido

Uma imensa cratera voltou a se abrir e avançar no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, aumentando a preocupação dos moradores da região. O buraco surgiu na Avenida Felisbina de Souza Machado e, além de crescer rapidamente, já provocou a queda de um poste, que acabou sendo engolido pela erosão.

O novo ponto de afundamento fica a poucos metros de outra cratera que, no último dia 26 de janeiro, engoliu um caminhão após fortes chuvas. Desta vez, o buraco se abriu nas proximidades da Praça Antônio Moreira e, segundo relatos de moradores, vem avançando não apenas pela pista, mas também em direção à calçada, elevando o risco para pedestres e residências próximas.

Imagens enviadas à reportagem mostram a cratera em frente a um condomínio de apartamentos, com parte da estrutura urbana comprometida. Vizinhos relatam que o terreno continua cedendo e temem novos desmoronamentos, principalmente em períodos de chuva.

A área já havia sido severamente afetada pelas chuvas intensas registradas no fim de janeiro. Na ocasião, a erosão na Avenida Felisbina de Souza Machado provocou o rompimento de uma galeria de águas pluviais, resultando na queda de um caminhão dentro de uma cratera e afetando também a rede de distribuição da Sabesp que passa sob a via.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre interdição total do trecho ou início de obras emergenciais. A situação segue sendo acompanhada, enquanto moradores cobram medidas urgentes para evitar novos acidentes.

