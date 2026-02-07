Uma imensa cratera voltou a se abrir e avançar no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, aumentando a preocupação dos moradores da região. O buraco surgiu na Avenida Felisbina de Souza Machado e, além de crescer rapidamente, já provocou a queda de um poste, que acabou sendo engolido pela erosão.

O novo ponto de afundamento fica a poucos metros de outra cratera que, no último dia 26 de janeiro, engoliu um caminhão após fortes chuvas. Desta vez, o buraco se abriu nas proximidades da Praça Antônio Moreira e, segundo relatos de moradores, vem avançando não apenas pela pista, mas também em direção à calçada, elevando o risco para pedestres e residências próximas.

Imagens enviadas à reportagem mostram a cratera em frente a um condomínio de apartamentos, com parte da estrutura urbana comprometida. Vizinhos relatam que o terreno continua cedendo e temem novos desmoronamentos, principalmente em períodos de chuva.