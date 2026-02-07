Uma imensa cratera se abriu em São José dos Campos, no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade, e voltou a assustar moradores da região. O novo buraco surgiu neste sábado (7) na Avenida Felisbina de Souza Machado, a poucos metros de outra cratera que, no último dia 26 de janeiro, acabou engolindo um caminhão.

Desta vez, a erosão apareceu nas proximidades da Praça Antônio Moreira. Segundo moradores vizinhos, o buraco vem aumentando rapidamente de tamanho e já estaria avançando sobre a via, dando a impressão de que a rua está sendo “engolida” pela cratera.