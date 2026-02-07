Uma imensa cratera se abriu em São José dos Campos, no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade, e voltou a assustar moradores da região. O novo buraco surgiu neste sábado (7) na Avenida Felisbina de Souza Machado, a poucos metros de outra cratera que, no último dia 26 de janeiro, acabou engolindo um caminhão.
Desta vez, a erosão apareceu nas proximidades da Praça Antônio Moreira. Segundo moradores vizinhos, o buraco vem aumentando rapidamente de tamanho e já estaria avançando sobre a via, dando a impressão de que a rua está sendo “engolida” pela cratera.
Imagens enviadas à reportagem mostram que a abertura se formou em frente a um condomínio de apartamentos, o que elevou ainda mais a preocupação de quem vive no entorno. Moradores relatam medo de novos deslizamentos e cobram providências urgentes para evitar um acidente de maiores proporções.
A região já havia sido severamente afetada pelas fortes chuvas que atingiram São José dos Campos no fim de janeiro. Na ocasião, a avenida Felisbina de Souza Machado sofreu uma grave erosão, que resultou na queda de um caminhão dentro de uma cratera na manhã do dia 27. O incidente provocou o rompimento de uma galeria de águas pluviais e afetou diretamente a rede de distribuição da Sabesp sob a via.
Até o momento, não há informações oficiais sobre interdição total do trecho ou início de obras emergenciais.