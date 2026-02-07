07 de fevereiro de 2026
CRATERA

URGENTE: Cratera gigante abre na zona sul de São José e assusta

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Cratera se abre em São José dos Campos
Cratera se abre em São José dos Campos

Uma imensa cratera se abriu em São José dos Campos, no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade, e voltou a assustar moradores da região. O novo buraco surgiu neste sábado (7) na Avenida Felisbina de Souza Machado, a poucos metros de outra cratera que, no último dia 26 de janeiro, acabou engolindo um caminhão.

Desta vez, a erosão apareceu nas proximidades da Praça Antônio Moreira. Segundo moradores vizinhos, o buraco vem aumentando rapidamente de tamanho e já estaria avançando sobre a via, dando a impressão de que a rua está sendo “engolida” pela cratera.

Imagens enviadas à reportagem mostram que a abertura se formou em frente a um condomínio de apartamentos, o que elevou ainda mais a preocupação de quem vive no entorno. Moradores relatam medo de novos deslizamentos e cobram providências urgentes para evitar um acidente de maiores proporções.

A região já havia sido severamente afetada pelas fortes chuvas que atingiram São José dos Campos no fim de janeiro. Na ocasião, a avenida Felisbina de Souza Machado sofreu uma grave erosão, que resultou na queda de um caminhão dentro de uma cratera na manhã do dia 27. O incidente provocou o rompimento de uma galeria de águas pluviais e afetou diretamente a rede de distribuição da Sabesp sob a via.

Até o momento, não há informações oficiais sobre interdição total do trecho ou início de obras emergenciais.

