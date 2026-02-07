O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou um parto de emergência na tarde de quinta-feira (5), na cidade de São Sebastião. O procedimento aconteceu dentro da nova Unidade Móvel da Costa Norte, identificada como SIV 04, que já está em operação no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Samu, o chamado inicial indicava um trabalho de parto em andamento. No entanto, ao chegar ao local da ocorrência, no bairro Jaraguá, a equipe constatou que a gestante já se encontrava em período expulsivo, a fase final do parto, quando há dilatação total do colo do útero e o nascimento do bebê é iminente.