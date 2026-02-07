07 de fevereiro de 2026
CHUVA

Forte chuva atinge São José e provoca deslizamento na SP-050

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Chuva causou problema na SP-050
Uma forte chuva atingiu São José dos Campos na tarde deste sábado (7), mas, apesar da intensidade do temporal, não houve registro de estragos consideráveis no município.

A única ocorrência registrada foi na Rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. No local, um deslizamento de terra acabou invadindo uma das faixas da pista, causando a formação de uma barreira de terra sobre o asfalto.

O trecho afetado fica na altura do bairro Taquari. Uma viatura do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) permanece no local, realizando a sinalização da via com cones para garantir a segurança dos motoristas.

Até a última atualização, não havia informações sobre vítimas ou interdição total da rodovia. As condições do trecho seguem sendo monitoradas pelas equipes responsáveis.

