Uma forte chuva atingiu São José dos Campos na tarde deste sábado (7), mas, apesar da intensidade do temporal, não houve registro de estragos consideráveis no município.

A única ocorrência registrada foi na Rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. No local, um deslizamento de terra acabou invadindo uma das faixas da pista, causando a formação de uma barreira de terra sobre o asfalto.