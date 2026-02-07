Uma chuva torrencial atingiu Taubaté na tarde deste sábado (7), com forte intensidade, raios, trovões e rajadas de vento. O temporal foi registrado por volta das 14h20 e teve duração aproximada de 20 minutos. Apesar do volume concentrado, até a última atualização não havia registro oficial de transtornos no município.

Moradores relataram que a chuva caiu de forma rápida e intensa, acompanhada de descargas elétricas e vento forte. Mesmo com curta duração, temporais desse tipo costumam elevar o risco de alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia, especialmente quando a instabilidade avança de maneira sequencial por diferentes bairros.

A Defesa Civil reforça que Taubaté já enfrentou recentemente outros temporais com impactos mais severos, incluindo alagamentos em vias urbanas, interdições e reflexos no tráfego da Rodovia Presidente Dutra, o que mantém o município em estado de atenção durante eventos semelhantes.

Alerta severo.