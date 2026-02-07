07 de fevereiro de 2026
CHUVA

Chuva torrencial atinge Taubaté e Defesa Civil emite alerta

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Alerta chegou aos celulares de Taubaté
Alerta chegou aos celulares de Taubaté

Uma chuva torrencial atingiu Taubaté na tarde deste sábado (7), com forte intensidade, raios, trovões e rajadas de vento. O temporal foi registrado por volta das 14h20 e teve duração aproximada de 20 minutos. Apesar do volume concentrado, até a última atualização não havia registro oficial de transtornos no município.

Moradores relataram que a chuva caiu de forma rápida e intensa, acompanhada de descargas elétricas e vento forte. Mesmo com curta duração, temporais desse tipo costumam elevar o risco de alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia, especialmente quando a instabilidade avança de maneira sequencial por diferentes bairros.

A Defesa Civil reforça que Taubaté já enfrentou recentemente outros temporais com impactos mais severos, incluindo alagamentos em vias urbanas, interdições e reflexos no tráfego da Rodovia Presidente Dutra, o que mantém o município em estado de atenção durante eventos semelhantes.

Alerta severo.

Além de Taubaté, a instabilidade atingiu bairros de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. Diante do avanço do temporal, a Defesa Civil emitiu alerta severo, o nível mais alto de aviso, enviado diretamente aos celulares por meio do sistema de geolocalização conhecido como Cell Broadcast.

Esse tipo de alerta é disparado automaticamente, sem a necessidade de aplicativo instalado, e indica condição de risco elevado, orientando a população a buscar locais seguros, evitar áreas alagadas e acompanhar as informações oficiais.

As equipes seguem em monitoramento constante, e novas atualizações podem ser divulgadas a qualquer momento.

