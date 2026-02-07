07 de fevereiro de 2026
Atenção: Celulares de SJC, Jacareí e Taubaté 'apitam' com alerta

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Alerta recebido nos celulares
Alerta recebido nos celulares

A Defesa Civil emitiu, na tarde deste sábado (7), um alerta severo por meio do sistema Cell Broadcast para cidades do Vale do Paraíba, devido ao avanço de uma área de instabilidade com chuva forte, raios, ventos intensos e risco de granizo.

As mensagens foram encaminhadas diretamente aos celulares de moradores de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, alertando para o agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas.

De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno avança rapidamente pela região e pode provocar alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O órgão reforça a orientação para que a população permaneça em local seguro, evite áreas alagadas e não se abrigue debaixo de árvores durante as rajadas de vento.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A situação segue sendo monitorada em tempo real pelas equipes estaduais e municipais.

