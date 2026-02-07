07 de fevereiro de 2026
CARNAVAL

Pré-carnaval em Taubaté tem ‘Vai Quem Quer’

Por Leandro Vaz | Taubaté
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Avenida preparada para o Carnaval
Avenida preparada para o Carnaval

A programação de pré-carnaval em Taubaté tem início neste sábado (7) com o tradicional bloco “Vai Quem Quer”, na Avenida Professor Walter Thaumaturgo — conhecida como Avenida do Povo. O esquenta carnavalesco contará ainda com a eleição da Corte do Momo e atividades abertas ao público ao longo do fim de semana.

O desfile do bloco começa às 15h, com apresentação da Banda Folia, e deve seguir até 19h, reunindo foliões na Avenida do Povo. À noite, a partir das 20h, acontece a Escolha da Corte do Momo do Carnaval de Taubaté, conduzida por uma comissão formada por servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

No domingo (8), a programação continua com um aulão de fit dance, gratuito e aberto ao público, na Praça Monsenhor Silva Barros, a partir das 16h. A atividade será temática, com músicas carnavalescas, para quem já quer entrar no clima da folia.

Orientações de segurança

Para garantir a segurança dos participantes, não será permitida a entrada nos eventos com:
 • garrafas e copos,
 • guarda-chuvas,
 • objetos cortantes ou perfurantes,
 • ou quaisquer itens que possam comprometer a integridade do público.

A recomendação é chegar com antecedência, respeitar as orientações das equipes de apoio e aproveitar a programação com responsabilidade.

