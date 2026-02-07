A programação de pré-carnaval em Taubaté tem início neste sábado (7) com o tradicional bloco “Vai Quem Quer”, na Avenida Professor Walter Thaumaturgo — conhecida como Avenida do Povo. O esquenta carnavalesco contará ainda com a eleição da Corte do Momo e atividades abertas ao público ao longo do fim de semana.

O desfile do bloco começa às 15h, com apresentação da Banda Folia, e deve seguir até 19h, reunindo foliões na Avenida do Povo. À noite, a partir das 20h, acontece a Escolha da Corte do Momo do Carnaval de Taubaté, conduzida por uma comissão formada por servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

No domingo (8), a programação continua com um aulão de fit dance, gratuito e aberto ao público, na Praça Monsenhor Silva Barros, a partir das 16h. A atividade será temática, com músicas carnavalescas, para quem já quer entrar no clima da folia.