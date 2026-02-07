Milhares de fiéis participaram, nesta sexta-feira (06/02), da tradicional procissão do Terço dos Homens no pátio do Santuário Nacional de Aparecida. A celebração marcou a abertura oficial da maior romaria realizada no Santuário, que segue com intensa programação religiosa até domingo (8).

O evento integra a 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, reunindo caravanas vindas de diversos estados do país. Em 2025, segundo dados do próprio Santuário, cerca de 90 mil pessoas participaram das atividades ao longo de três dias. Para 2026, a expectativa é de público semelhante, podendo chegar a até 100 mil romeiros durante o fim de semana.

Com a grande movimentação, fiéis que ainda pretendem seguir para Aparecida devem se programar com antecedência. Em períodos de romaria, o fluxo intenso costuma impactar o trânsito na Rodovia Presidente Dutra e nos acessos à cidade.