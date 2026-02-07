07 de fevereiro de 2026
Terço dos Homens: milhares de fiéis abrem maior romaria do país

Por Jesse Nascimento | Aparecida
Da redação
Milhares de fiéis participaram, nesta sexta-feira (06/02), da tradicional procissão do Terço dos Homens no pátio do Santuário Nacional de Aparecida. A celebração marcou a abertura oficial da maior romaria realizada no Santuário, que segue com intensa programação religiosa até domingo (8).

O evento integra a 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, reunindo caravanas vindas de diversos estados do país. Em 2025, segundo dados do próprio Santuário, cerca de 90 mil pessoas participaram das atividades ao longo de três dias. Para 2026, a expectativa é de público semelhante, podendo chegar a até 100 mil romeiros durante o fim de semana.

Com a grande movimentação, fiéis que ainda pretendem seguir para Aparecida devem se programar com antecedência. Em períodos de romaria, o fluxo intenso costuma impactar o trânsito na Rodovia Presidente Dutra e nos acessos à cidade.

Programação segue até domingo

A agenda do fim de semana inclui momentos de oração, missas solenes, encontros pastorais e apresentações musicais. Confira os principais destaques:

Sábado (7)

  • 14h – Terço Solene e Consagração (Altar Central)
  • 20h30 – Show “Canções de Amor e Fé” (Tribuna Dom Aloísio Lorscheider)

Domingo (8)

  • 08h – Missa de Envio (Altar Central)
  • 18h – Missa de Encerramento (Altar Central)


Neste ano, o encontro traz como tema “Terço dos Homens: com a fé de Maria, rezamos pela família!”, inspirado no lema bíblico “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”.

A Romaria Nacional do Terço dos Homens é considerada um dos maiores encontros de espiritualidade masculina do país e reforça, mais uma vez, a força da fé e da devoção em Aparecida.

