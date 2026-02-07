Morreu neste sábado (7) o adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, que havia sido agredido no dia 22 de janeiro, no Distrito Federal. O jovem estava internado em estado grave na UTI do Hospital Brasília, em Águas Claras, desde o dia da agressão.

Rodrigo era morador do Distrito Federal e estudante do Colégio Vitória Régia. Durante o período de internação, amigos, familiares e jovens da capital realizaram vigílias de oração em frente ao hospital, em uma tentativa de demonstrar apoio à família. A última mobilização ocorreu na sexta-feira (6).

No fim de janeiro, parentes chegaram a relatar que o adolescente apresentava reações a estímulos, o que levou a família a restringir as visitas para preservar o estado clínico do jovem. Apesar dos esforços médicos, Rodrigo não resistiu às complicações e teve o óbito confirmado neste sábado.