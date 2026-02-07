As chuvas que já vêm atingindo o Vale do Paraíba devem se intensificar neste fim de semana, entre sábado (7) e domingo (8), colocando toda a região em estado de atenção máxima. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois avisos simultâneos para todas as cidades do Vale.
O primeiro é um alerta laranja para chuvas intensas, que indica situação de perigo. O segundo é um alerta vermelho para acumulado de chuva, o nível mais alto da escala do Inmet, classificado como grande perigo.
Previsão.
De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia em alguns pontos da região. Além do alto acumulado, há previsão de ventos fortes, com rajadas que podem atingir até 100 km/h, e risco de descargas elétricas.
Com esse cenário, aumentam significativamente as chances de:
• alagamentos e enxurradas;
• quedas de árvores e galhos;
• interrupções no fornecimento de energia elétrica;
• danos em estruturas e veículos.
O instituto já havia emitido alertas semelhantes para quinta-feira (5) e sexta-feira (6), com possibilidade de renovação. A previsão se confirmou, com a intensificação do quadro meteorológico para o fim de semana, elevando o nível de risco em toda a região.