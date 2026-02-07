O influenciador digital Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6), no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Governo de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Henrique Maderite ganhou projeção nacional com seus bordões “Sexta-feira, meio-dia, pode olhar aí” e “Sextou, bebê”, que se tornaram marcas registradas de seu estilo descontraído e bem-humorado nas redes sociais. O influenciador começou a ganhar visibilidade após vídeos gravados inicialmente para amigos viralizarem na internet.