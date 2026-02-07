O influenciador digital Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6), no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Governo de Minas Gerais.
Henrique Maderite ganhou projeção nacional com seus bordões “Sexta-feira, meio-dia, pode olhar aí” e “Sextou, bebê”, que se tornaram marcas registradas de seu estilo descontraído e bem-humorado nas redes sociais. O influenciador começou a ganhar visibilidade após vídeos gravados inicialmente para amigos viralizarem na internet.
Com o crescimento rápido da popularidade, Maderite reuniu cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se um dos criadores de conteúdo mais conhecidos de Minas Gerais.
A morte do influenciador gerou grande repercussão. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou o falecimento em publicação nas redes sociais.
“Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. ‘Quem fez, fez’. E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz”, escreveu o governador.
A notícia provocou comoção entre seguidores, amigos e admiradores, que prestaram homenagens nas redes sociais.