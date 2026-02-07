Um homem foi baleado na tarde de sexta-feira (6) durante uma ocorrência envolvendo equipes da Rocam no bairro Tamandaré, em Guaratinguetá. A intervenção policial aconteceu na rua Tamandaré, nas proximidades do número 750, e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Movel de Urgência) e o apoio aéreo do helicóptero Águia, que sobrevoou a região durante a ação.

A situação ocorreu durante uma abordagem policial. Houve disparos de arma de fogo e um dos envolvidos acabou sendo atingido. Até o momento, não há confirmação oficial se o disparo partiu de policiais militares.