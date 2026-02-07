07 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA

Homem é baleado durante intervenção policial no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Ação foi registrada por câmera
Ação foi registrada por câmera

Um homem foi baleado na tarde de sexta-feira (6) durante uma ocorrência envolvendo equipes da Rocam no bairro Tamandaré, em Guaratinguetá. A intervenção policial aconteceu na rua Tamandaré, nas proximidades do número 750, e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Movel de Urgência) e o apoio aéreo do helicóptero Águia, que sobrevoou a região durante a ação.

A situação ocorreu durante uma abordagem policial. Houve disparos de arma de fogo e um dos envolvidos acabou sendo atingido. Até o momento, não há confirmação oficial se o disparo partiu de policiais militares.

O homem baleado foi encontrado caído na via pública. O socorro foi acionado às 13h09 e enviou a Unidade de Suporte Avançado para prestar atendimento no local. Até a última atualização, não havia confirmação oficial de óbito.

Um segundo suspeito conseguiu fugir após a ocorrência. A Polícia Militar realiza diligências para tentar localizá-lo. O caso será apresentado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pela apuração das circunstâncias do ocorrido.

