07 de fevereiro de 2026
TRÁFICO

Homem é preso por tráfico de drogas durante ação da Força Tática

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi preso em Jacareí
Policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas, com um grande quantidade de entorpecentes, na tarde de sexta-feira (6).

A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática no bairro Jardim Liberdade, após os policiais identificarem atitude suspeita de um motociclista que trafegava na contramão de direção. Durante a abordagem e a busca pessoal, os agentes localizaram uma embalagem plástica contendo 19 pinos de cocaína e uma porção de “dry”, droga derivada da maconha, de alto valor comercial e considerada mais potente.

Com o suspeito, também foram apreendidos R$ 420 em dinheiro e um aparelho celular. Durante a ação policial, o homem informou que em sua residência, localizada no conjunto habitacional CDHU do bairro Campo Grande, havia mais dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No local indicado, a equipe encontrou a quantia de R$ 2.270,00.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

