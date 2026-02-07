Policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas, com um grande quantidade de entorpecentes, na tarde de sexta-feira (6).

A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática no bairro Jardim Liberdade, após os policiais identificarem atitude suspeita de um motociclista que trafegava na contramão de direção. Durante a abordagem e a busca pessoal, os agentes localizaram uma embalagem plástica contendo 19 pinos de cocaína e uma porção de “dry”, droga derivada da maconha, de alto valor comercial e considerada mais potente.