A derrota por 2 a 1 em casa para o São José mantém o Taubaté na zona de rebaixamento da Série A-2 do Campeonato Paulista. Com 4 pontos, o Burro da Central continua sem vitórias no torneio estadual.

Entre os jogadores, o clima é de pressão e nem mesmo a estreia do técnico Fahel Junior foi o suficiente para o time reagir. O atacante Yamada, que entrou no segundo tempo, falou sobre a situação do time.