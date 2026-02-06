A derrota por 2 a 1 em casa para o São José mantém o Taubaté na zona de rebaixamento da Série A-2 do Campeonato Paulista. Com 4 pontos, o Burro da Central continua sem vitórias no torneio estadual.
Entre os jogadores, o clima é de pressão e nem mesmo a estreia do técnico Fahel Junior foi o suficiente para o time reagir. O atacante Yamada, que entrou no segundo tempo, falou sobre a situação do time.
“Nossa torcida é apaixonada pelo nosso clube e, assim como eles, a gente se sente muito chateado com essa situação. A gente não merece. Mas trabalhamos muito, a nossa equipe se dedica e isso entristece, pois tem muito pai de família ali, trabalhador. Não tem ninguém passeando”, disse em entrevista à rádio Parada dos Esportes.
Segundo ele, agora é necessário “ter humildade”. “É juntar os cacos, ver os problemas que aconteceram durante a competição e reconhecer que precisa melhorar. A gente precisa caprichar mais tanto nas ações defensivas quanto ofensivas”, disse.