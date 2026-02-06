06 de fevereiro de 2026
Série A-2

São José vence últimos três Clássicos do Vale sobre o Taubaté

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
Victor Cônsoli/ECT
Lance do jogo entre Taubaté e São José
Lance do jogo entre Taubaté e São José

O São José venceu os últimos três Clássicos do Vale contra o Taubaté, desde o ano passado. Além dos 2 a 1 na noite desta sexta-feira (6), em pleno Joaquinzão, pela oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, já tinha vencido os dois confrontos da Copa Paulista em 2025.

Depois de fazer 2 a 0 no estádio Martins Pereira, no primeiro turno, fez mais 2 a 0 no Joaquinzão, no segundo turno do torneio do segundo semestre. Em resumo, foram duas vitórias da Águia sobre o Burrão em Taubaté.

Antes, o Burro Central venceu o São José no dia 19 de março do ano passado, no Joaquinzão, por 1 a 0, quando eliminou o arquirrival nas quartas de final da Série A-2 do ano passado.

Em 2025, foram cinco clássicos, com três vitórias do São José, uma do Taubaté e um empate. E, em 2026, com os dois times também pretendendo disputar a Copa Paulista no segundo semestre, mais dois confrontos devem acontecer na primeira fase. Caso o Burro da Central se recupere na Série A-2 e os dois se classifiquem para a segunda fase, ainda poderão ter outros encontros.

