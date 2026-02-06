O São José Basket venceu o Unifacisa por 87 a 78 na noite desta sexta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, segue em sétimo lugar, agora com 16 vitórias e 9 derrotas. E o time paraibano tem 13 vitórias e 11 derrotas. Adyel, com 26 pontos, foi o principal cestinha do São José e da partida.