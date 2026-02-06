O São José Basket venceu o Unifacisa por 87 a 78 na noite desta sexta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, segue em sétimo lugar, agora com 16 vitórias e 9 derrotas. E o time paraibano tem 13 vitórias e 11 derrotas. Adyel, com 26 pontos, foi o principal cestinha do São José e da partida.
Na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar fora de casa, quando visitam o Vasco, quarta-feira (11), a partir das 20h, no ginásio de São Januário. No mesmo dia e horário, o time paraibano visita o Mogi, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.
Como foi o jogo
O primeiro quarto foi disputado, onde o São José começou melhor, abriu vantagem, mas o Unifacisa encostou. Em determinado momento, o Unifacisa chegou a ficar na frente, porém, os joseenses retomaram a ponta: 29 a 27.
No segundo quarto, o São José parecia mais concentrado no início e foi para cima, ampliando a vantagem sobre o Unifacisa. Os visitantes voltaram a equilibrar, mas o time da casa segurou a vantagem e foi para o intervalo com três pontos de frente: 46 a 43.
Após o intervalo, os joseenses novamente começaram melhor, mas o Unifacisa reagiu, acertou a mão e virou o placar em determinado momento. Mas, o time da região se reencontrou e fechou com quatro pontos de frente: 63 a 59.
No último período, a partida ficou emocionante e o Unifacisa não deixava o São José abrir vantagem. Mas, na reta final, o time joseense conseguiu ampliar a vantagem e venceu em casa.