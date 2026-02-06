Deu Águia na cabeça! O São José venceu o Taubaté por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (6), no Clássico do Vale disputado no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, o Burro da Central, que teve a estreia do técnico Fahel Junior, continua na zona de rebaixamento, com 4 pontos, sem vitórias no campeonato, em penúltimo e na zona de rebaixamento. Já a Águia do Vale, sob comando de Jorge Castilho, vai a 11 pontos e sobe para o sexto lugar, entrando na zona de classificação.
Na próxima rodada, o Taubaté visita o Votuporanguense na outra quarta-feira (11), a partir das 19h30, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga. E o São José, no mesmo dia, visita o XV de Piracicaba, às 20h, no estádio Barão da Serra Negra.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o jogo começou pegado, disputado, com os dois times se estudando. A primeira chegada foi do Taubaté, aos 4min, quando Ariel cobrou falta fechada, pela esquerda, e a bola passou por cima, sem tanto perigo.
Mandante, o Burrão tinha mais posse de bola e volume de jogo. Já a Águia tentava aproveitar os contra-ataques, embora com dificuldades nos primeiros minutos.
A primeira chegada joseense veio aos 16min. No lance, teve uma falta na esquerda, a bola foi alçada e Lucas Reis desviou de cabeça, à esquerda de Samuel Pires, também sem perigo.
Mas, aos 22min, o Taubaté teve a melhor chance, quando Luanderson aproveitou cobrança de escanteio, desviou de cabeça e mandou por cima, raspando o travessão.
Depois disso, veio a parada técnica e a Águia melhorou em campo. Então, passou a ter mais posse de bola, chegava mais e teve boa oportunidade aos 34min, de novo com Lucas Reis, que desta vez pegou a sobra na entrada da área e mandou por cima.
No minuto seguinte, outra boa chegada joseense, desta vez com Rodrigo Carioca. Ele ajeitou da intermediária e bateu cruzado, mas Samuel Pires espalmou para escanteio.
Enquanto isso, o Burrão parou de atacar e não conseguia mais chegar com perigo. E o primeiro tempo acabou empatado por 0 a 0.
Segundo tempo
Na etapa final, o São José voltou melhor e fez um gol relâmpago. Na saída de bola, Lucas Reis fez um belo passe para Matheus Rocha, que cruzou e colocou na cabeça de Gabriel Ramos, que subiu sozinho, de cabeça e fez 1 a 0. Ele entrou no intervalo, no lugar de Rodrigo Carioca, que saiu machucado.
Mesmo atrás do marcador, o Taubaté não conseguia criar e não levava perigo ao gol da Águia. Mais tranquilo, o São José quase ampliou aos 8min, Em boa jogada pela direita, a bola sobrou para Thomaz Carvalho, que mandou uma bomba à esquerda do gol.
Contudo, o Burrão também acordou e, mesmo de forma desordenada, começou a chegar ao ataque. Ainda mais depois das alterações feitas pelo treinador.
E o empate veio aos 14min, em um lance casual: o lateral Mika cruzou, a bola desviou e bateu no travessão. Na sobra, Romarinho chutou, a bola desviou na zaga e entrou: 1 a 1.
Com o gol, o Taubaté cresceu e inflamou a torcida, que incendiou o jogo. Mas, quem quase marcou foi a Águia, aos 19min, quando Rikelmi avançou pela esquerda, foi até a linha de fundo e bateu cruzado, mas o goleiro espalmou.
E, no minuto seguinte, Gabriel Ramos avançou pela direita e bateu cruzado para defesa do goleiro, que mandou para escanteio. Na sequência do lance, Iran, de cabeça, acertou a trave direita de Samuel Pires. Na sobra, outra finalização, quando o goleiro salvou em cima da linha. E o São José perdeu quatro grandes chances em três minutos.
Só dava São José e, aos 26min, foi a vez de Martinelli levar perigo. Ele atacou pela esquerda, bateu no canto direito e, mais uma vez, Samuel Pires mandou para escanteio.
Apenas aos 32min o Taubaté voltou a chegar, quando Luan Santos mandou a bomba de fora de área e Gabriel Affonso espalmou para escanteio. Em seguida, aos 35min, foi a vez de Romarinha arriscar de longe, mas a bola foi à direita, também assustando.
Ali o Burrão melhorou e, aos 36min, quase marcou com Maranhão, que cabeceou e Gabriel Affonso fez uma defesa milagrosa. Na sobra, o lance foi parado por impedimento.
Quando o empate parecia certo, o São José marcou no final do jogo. Aos 47min, depois de tanto salvar o Burrão, Samuel Pires soltou um chute fraco de Thomaz Carvalho, e Michel Paulista só empurrou para o gol aberto: 2 a 1, fechando o placar.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Mika, André Klaus, Luanderson e Eduardo Diniz (Ítalo); Wesley Fraga, Zé Pagliarini (Yamada) e Rodrigo Gaia (Bernardo Rosa); Macário (Luan Santos), Romarinho e Ariel (Maranhão). Técnico: Fahel Junior
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Iran e Felippe Borges (Carlos Henrique); Luís Otávio (Martinelli), Thomaz Carvalho e Michael Paulista; Rikelmi (Pedro Arthur), Lucas Reis (Clessione) e Rodrigo Carioca (Gabriel Ramos). Técnico: Jorge Castilho
Gols: Gabriel Ramos, aos 25 segundos, Romarinho aos 14min, Michel Paulista aos 47min da etapa final.Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Felippe Borges, Igor Dutra, Iran, Gabriel Ramos (S); Luizão, Ítalo (T). Público: 3218 pagantes. Renda: R$ 64.445