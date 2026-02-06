A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes e persistentes entre sábado (7) e segunda-feira (9), com atenção especial ao Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, regiões que devem registrar os maiores volumes de chuva no período.
De acordo com a Defesa Civil, a lenta passagem de uma frente fria pela costa paulista deve provocar chuva contínua e, em alguns momentos, intensa, elevando o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e quedas de árvores, principalmente em áreas mais vulneráveis.
Os modelos meteorológicos indicam acumulado de chuva classificado como muito alto para:
• Vale do Paraíba
• Serra da Mantiqueira
• Litoral Norte
• Região de Campinas
No Vale e no Litoral Norte, cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba podem enfrentar períodos prolongados de chuva, com impacto direto no trânsito, áreas urbanas e regiões de encosta.
O Centro de Gerenciamento de Emergências segue em monitoramento contínuo, e o Gabinete de Crise da Defesa Civil será instalado em formato remoto, com acompanhamento permanente das condições meteorológicas e das ocorrências em todo o Estado. Caso haja agravamento do cenário, o gabinete poderá ser acionado de forma presencial.