A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes e persistentes entre sábado (7) e segunda-feira (9), com atenção especial ao Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, regiões que devem registrar os maiores volumes de chuva no período.

De acordo com a Defesa Civil, a lenta passagem de uma frente fria pela costa paulista deve provocar chuva contínua e, em alguns momentos, intensa, elevando o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e quedas de árvores, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Os modelos meteorológicos indicam acumulado de chuva classificado como muito alto para: