A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e diversos objetos usados no tráfico em uma residência no bairro São Dimas, em Guaratinguetá, na tarde desta sexta-feira (6). A ocorrência foi registrada como localização e apreensão de entorpecentes e materiais, sem identificação de suspeitos até o momento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início após uma denúncia recebida via Copom informando que o imóvel estaria aparentemente abandonado e sendo utilizado para a comercialização de drogas. As equipes se deslocaram até o endereço, localizado na Rua José Galvão César, no Residencial Cooperi, e realizaram a entrada para averiguação.