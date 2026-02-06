A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e diversos objetos usados no tráfico em uma residência no bairro São Dimas, em Guaratinguetá, na tarde desta sexta-feira (6). A ocorrência foi registrada como localização e apreensão de entorpecentes e materiais, sem identificação de suspeitos até o momento.
De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início após uma denúncia recebida via Copom informando que o imóvel estaria aparentemente abandonado e sendo utilizado para a comercialização de drogas. As equipes se deslocaram até o endereço, localizado na Rua José Galvão César, no Residencial Cooperi, e realizaram a entrada para averiguação.
No interior da casa, os policiais encontraram aproximadamente 2,9 quilos de maconha, distribuídos em seis tabletes prensados. Também foram localizadas várias máquinas de cartão, balança de precisão, máquina de embalar a vácuo, roteador com conexão ativa de internet e outros objetos que, segundo a polícia, indicam estrutura voltada ao tráfico de entorpecentes e à realização de transações eletrônicas ilícitas.
Apesar de o imóvel aparentar estar desocupado, os agentes constataram que havia energia elétrica no local, reforçando a suspeita de uso recente da residência para atividades criminosas. Vizinhos foram questionados, mas ninguém soube informar quem seria o responsável pelo imóvel ou relatar movimentações suspeitas.
Todo o material apreendido foi lacrado e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Guaratinguetá, onde o caso foi formalizado. A investigação segue para identificar os responsáveis pelo entorpecente e pelos equipamentos encontrados no local.