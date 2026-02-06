06 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Homem é preso após espancar a mulher com socos no Vale

Por Leandro Vaz | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi preso apos bater na mulher
Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (6) por violência doméstica e lesão corporal contra a companheira em Tremembé. O caso foi registrado em uma residência no bairro Parque Vera Cruz e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Taubaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 23h20 para atender a uma denúncia de agressão. No local, os policiais apuraram que o suspeito teria agredido a vítima com socos no braço e no rosto. O filho da mulher tentou intervir para cessar as agressões e acabou sendo empurrado pelo padrasto. Para se defender, o jovem desferiu dois socos contra o agressor.

O indiciado negou as agressões, mas a autoridade policial requisitou exame de corpo de delito, que constatou a presença de lesão. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Diante dos fatos, o homem teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica. Como a pena máxima prevista ultrapassa quatro anos, a autoridade policial não arbitrou fiança. O caso segue à disposição da Justiça.

