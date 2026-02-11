Na comparação com outros sistemas judiciais pelo mundo, o Judiciário brasileiro é um dos mais “baratos”, do ponto de vista do custo. A opinião é do presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que tomou posse na manhã desta sexta-feira (6), em São Paulo.

Na ocasião, tomaram posse os membros do Conselho Superior da Magistratura, da diretoria da Escola Paulista da Magistratura e da Ouvidoria, eleitos para o biênio 2026 e 2027.