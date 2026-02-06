O presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Francisco Eduardo Loureiro, fez uma defesa enfática da democracia em seu discurso de posse no Tribunal na manhã desta sexta-feira (6), em São Paulo. O mandato é de dois anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tomaram posse os membros do Conselho Superior da Magistratura, da diretoria da Escola Paulista da Magistratura e da Ouvidoria, eleitos paro biênio 2026 e 2027.