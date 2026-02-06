A Prefeitura de Taubaté concluiu os trabalhos de desassoreamento e desobstrução do córrego do bairro Gurilândia.

Essa operação resultou na retirada de aproximadamente 2,5 toneladas de resíduos, incluindo lixo doméstico e materiais diversos que impediam o fluxo da água.

Chuvas