DESASSOREAMENTO

Taubaté retira 2,5 t de lixo de córrego após alagamentos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Desassoreamento de córrego
Desassoreamento de córrego

A Prefeitura de Taubaté concluiu os trabalhos de desassoreamento e desobstrução do córrego do bairro Gurilândia.

Essa operação resultou na retirada de aproximadamente 2,5 toneladas de resíduos, incluindo lixo doméstico e materiais diversos que impediam o fluxo da água.

Chuvas

A intervenção faz parte de um plano de contingência após o temporal do último domingo (1º), quando a cidade registrou um acumulado de 77 milímetros de chuva em poucas horas.

O objetivo era desobstruir as galerias e o entorno do córrego para facilitar o escoamento e prevenir novos alagamentos.

Desafio

O processo foi desafiador devido à proximidade do curso d'água com a malha ferroviária. Para viabilizar a limpeza, foi necessária uma parceria com a concessionária MRS, que forneceu um vagão do tipo plataforma para transportar equipamentos pesados. Os trabalhos foram realizados respeitando as janelas de horário em que não havia circulação de trens de carga.

Cronograma

Além do Gurilândia, já passaram por limpeza os córregos do bairro Campos Elíseos e do Jaraguá. Na quinta-feira (5), teve início o desassoreamento do córrego no Hércules Masson.

O município conta com o apoio do Exército Brasileiro para a recuperação de estradas rurais e outras ocorrências críticas registradas desde o início da semana.

