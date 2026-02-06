O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (5) que o governo estadual trabalha no projeto de prolongamento da Rodovia Governador Carvalho Pinto até Aparecida, antiga reivindicação de moradores e lideranças do Vale do Paraíba. O anúncio foi feito durante agenda oficial na região.

Segundo Tarcísio, a proposta prevê, em uma primeira fase, a ampliação da rodovia a partir de Taubaté até Aparecida. Em um segundo momento, o traçado poderá avançar até Cachoeira Paulista, fortalecendo o chamado Circuito da Fé e ampliando a infraestrutura viária voltada ao turismo religioso.