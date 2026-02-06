O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (5) que o governo estadual trabalha no projeto de prolongamento da Rodovia Governador Carvalho Pinto até Aparecida, antiga reivindicação de moradores e lideranças do Vale do Paraíba. O anúncio foi feito durante agenda oficial na região.
Segundo Tarcísio, a proposta prevê, em uma primeira fase, a ampliação da rodovia a partir de Taubaté até Aparecida. Em um segundo momento, o traçado poderá avançar até Cachoeira Paulista, fortalecendo o chamado Circuito da Fé e ampliando a infraestrutura viária voltada ao turismo religioso.
“Já estamos trabalhando no projeto da extensão da Carvalho Pinto. Sabemos como esse projeto é importante para desafogar o tráfego na Via Dutra, para ajudar as cidades do Vale do Paraíba e incrementar o turismo. Nós vamos fazer isso, vamos fazer a diferença”, afirmou o governador.
Agenda no Vale e investimento em saúde
Tarcísio esteve na manhã desta quinta-feira em Cruzeiro, onde inaugurou o Hospital Regional do Circuito da Fé e Vale Histórico. A unidade recebeu R$ 230 milhões em investimentos do governo estadual e é considerada estratégica para ampliar o atendimento de saúde em toda a região.
Durante o evento, o governador destacou sua ligação pessoal com o Vale do Paraíba. “Essa é uma região onde a gente passou uma parte da vida. Tenho muito carinho pelo Vale, pelo Circuito da Fé e pelo Vale Histórico. É muito bom poder entregar resultados”, disse.
Projeto executivo já autorizado
O avanço do prolongamento da Carvalho Pinto começou a ganhar forma em setembro do ano passado, quando o governo estadual autorizou a contratação do projeto executivo da obra.
Na ocasião, o vice-governador Felicio Ramuth (PSD) anunciou, durante visita a Aparecida, que a concessionária Ecopistas recebeu autorização para contratar os projetos e definir fornecedores. A previsão inicial é que as obras tenham início em cerca de dois anos, com investimento estimado em R$ 3,8 bilhões.
Modelo de ampliação
A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) analisa um modelo de ampliação do contrato com a Ecopistas, permitindo que a concessionária assuma o novo trecho da rodovia com os investimentos previstos.
O prolongamento da Carvalho Pinto é visto como uma solução estratégica para reduzir a sobrecarga da Via Dutra, melhorar a mobilidade regional e impulsionar a economia e o turismo religioso no Vale do Paraíba.