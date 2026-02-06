06 de fevereiro de 2026
SAÚDE PÚBLICA

SP inicia aplicação da 1ª vacina de dose única contra a dengue

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Butantan-DV começa a ser aplicada na segunda-feira (9)
Butantan-DV começa a ser aplicada na segunda-feira (9)

O Governo de São Paulo iniciará na próxima segunda-feira (9) a campanha de vacinação contra a dengue em todo o estado, utilizando a vacina Butantan-DV.

Nesta primeira fase, o público-alvo é composto por profissionais da rede municipal de saúde. A estimativa é de que 216 mil trabalhadores sejam vacinados.

Imunizante

O imunizante do Instituto Butantan é o primeiro do mundo a combater os quatro tipos de dengue com apenas uma dose, o que agiliza a vacinação e simplifica a logística.

Aprovada pela Anvisa após oito anos de testes com 16 mil voluntários, a vacina é segura, gera apenas reações leves e atingiu 91,6% de eficácia contra casos graves em pessoas de 12 a 59 anos.

Essa inovação é uma resposta urgente ao cenário de 2025, que somou 880 mil casos e 1.124 mil mortes no estado.

Agora, o Butantan realiza novos estudos no Sul do país para ampliar a proteção aos idosos de até 79 anos.

