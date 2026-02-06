Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (6), no Jardim Nova Detroit, zona leste de São José dos Campos.
A prisão ocorreu por volta de 1h00, na rua Orlando Silva, após a vítima acionar o "botão do pânico" do Aplicativo SP Mulher, alertando imediatamente o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local indicado, os policiais da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) confirmaram que o ex-marido da vítima estava na residência, em descumprimento de medida protetiva de urgência determinada pela Justiça.
As partes foram conduzidas à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Foi registrado o boletim de ocorrência com base no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e o agressor permaneceu preso e à disposição da Justiça.