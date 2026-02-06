Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (6), no Jardim Nova Detroit, zona leste de São José dos Campos.

A prisão ocorreu por volta de 1h00, na rua Orlando Silva, após a vítima acionar o "botão do pânico" do Aplicativo SP Mulher, alertando imediatamente o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

