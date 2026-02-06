06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Três são presos com 3 kg de skunk e crianças na Carvalho Pinto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
3 kg de skunk foram apreendidos em veículo na praça de pedágio
3 kg de skunk foram apreendidos em veículo na praça de pedágio

Três homens foram presos em flagrante transportando 3 kg de skunk num veículo com duas crianças na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070).

As prisões ocorreram na noite de quinta-feira (5), durante operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na praça de pedágio da rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais da 3ª Cia. do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram a abordagem de um veículo Peugeot/207, ocupado pelos suspeitos e pelas crianças.

Em vistoria, foi localizada no porta-malas uma sacola com cinco pacotes de skunk, totalizando 3,060 kg.

O entorpecente foi apreendido e os homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

As crianças foram entregues à responsável legal, conforme determinação da autoridade competente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários