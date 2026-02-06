Três homens foram presos em flagrante transportando 3 kg de skunk num veículo com duas crianças na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070).

As prisões ocorreram na noite de quinta-feira (5), durante operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na praça de pedágio da rodovia.

