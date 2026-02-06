Três homens foram presos em flagrante transportando 3 kg de skunk num veículo com duas crianças na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070).
As prisões ocorreram na noite de quinta-feira (5), durante operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na praça de pedágio da rodovia.
Policiais da 3ª Cia. do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram a abordagem de um veículo Peugeot/207, ocupado pelos suspeitos e pelas crianças.
Em vistoria, foi localizada no porta-malas uma sacola com cinco pacotes de skunk, totalizando 3,060 kg.
O entorpecente foi apreendido e os homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).
As crianças foram entregues à responsável legal, conforme determinação da autoridade competente.