OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Potim: PM prende 5 e apreende 1,4 kg de drogas, arma e celulares

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões com grupo em Potim
Apreensões com grupo em Potim

Cinco homens envolvidos com o tráfico de drogas foram presos em flagrante em Potim na noite de quinta-feira (5).

A ação ocorreu durante o patrulhamento de Força Tática de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim Alvorada.

Durante a abordagem, em busca pessoal, foram localizados 1.456 kg de drogas, sendo:

  • 1,024 Kg de maconha;
  • 0,246 Kg de haxixe;
  • 0,186 kg de cocaína;

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos:

  • 1.000 eppendorfs vazios;
  • R$ 350 em dinheiro;
  • sete aparelhos celulares;
  • duas balanças de precisão;
  • uma pistola de origem turca, marca Canik e 13 munições 9 mm;
  • um caderno com anotações do tráfico;

Conduzidos ao plantão policial, os homens permaneceram à disposição da Justiça.

