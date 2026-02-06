Cinco homens envolvidos com o tráfico de drogas foram presos em flagrante em Potim na noite de quinta-feira (5).

A ação ocorreu durante o patrulhamento de Força Tática de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim Alvorada.

