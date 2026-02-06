Cinco homens envolvidos com o tráfico de drogas foram presos em flagrante em Potim na noite de quinta-feira (5).
A ação ocorreu durante o patrulhamento de Força Tática de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim Alvorada.
Durante a abordagem, em busca pessoal, foram localizados 1.456 kg de drogas, sendo:
- 1,024 Kg de maconha;
- 0,246 Kg de haxixe;
- 0,186 kg de cocaína;
Além dos entorpecentes, também foram apreendidos:
- 1.000 eppendorfs vazios;
- R$ 350 em dinheiro;
- sete aparelhos celulares;
- duas balanças de precisão;
- uma pistola de origem turca, marca Canik e 13 munições 9 mm;
- um caderno com anotações do tráfico;
Conduzidos ao plantão policial, os homens permaneceram à disposição da Justiça.