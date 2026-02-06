Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa e desobedecer ordem de parada. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (5), na divisa entre os municípios de Lorena e Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram uma motocicleta sem placa transitando pela Estrada Velha, sentido Guaratinguetá.