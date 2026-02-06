Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa e desobedecer ordem de parada. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (5), na divisa entre os municípios de Lorena e Guaratinguetá.
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram uma motocicleta sem placa transitando pela Estrada Velha, sentido Guaratinguetá.
Diante da desobediência, iniciou-se um breve acompanhamento e ele foi alcançado. Em abordagem, constatou-se que o veículo era produto de furto e que o condutor portava arma de fogo de forma irregular.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Guaratinguetá, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.