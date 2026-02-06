06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEM PLACA

Homem armado é preso conduzindo moto furtada em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem conduzia moto sem placa pela Estrada Velha
Homem conduzia moto sem placa pela Estrada Velha

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa e desobedecer ordem de parada. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (5), na divisa entre os municípios de Lorena e Guaratinguetá. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram uma motocicleta sem placa transitando pela Estrada Velha, sentido Guaratinguetá.

Diante da desobediência, iniciou-se um breve acompanhamento e ele foi alcançado. Em abordagem, constatou-se que o veículo era produto de furto e que o condutor portava arma de fogo de forma irregular.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Guaratinguetá, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários