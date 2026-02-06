O juiz sem rosto é, na verdade, ele não é um juiz sem rosto. A legislação federal que regula essa matéria, ela não permite juiz anônimo. O que ela permite é que nas sentenças contra o crime organizado, três juízes assinam a sentença. Eu lembro a vocês que toda vez que nós juízes condenamos ou absolvemos alguém nós mandamos cópia da sentença para o acusado com o nosso nome completo.

Ele sabe quem o julgou, porque julgou e a quanto ele foi condenado. O que de algum modo, sem dúvida, ele sabe quem o condenou. Nos crimes organizados, ali permite que não um juiz, mas três juízes assinem nessa sentença. Então, não é um juiz sem rosto, mas de algum modo dilui a responsabilidade em três, mas de outro aumenta o risco para três colegas. Então, o juiz anônimo não há na legislação.

Há uma proposta de alteração legislativa permitindo como há na Itália, como há na Colômbia, o juiz efetivamente sem rosto que assina como a senha o processo. Mas que ele não é identificado. Eu sou favorável, sim. Eu entendo que eventualmente, se houver necessidade do conhecimento da identidade do juiz para alguma alegação, por exemplo, de parcialidade, de suspeição, o nome do juiz estará, obviamente, dentro dos arquivos do tribunal.