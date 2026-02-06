06 de fevereiro de 2026
AÇÃO DO BAEP

Motocicleta é recuperada 12 dias após furto e condutor é preso

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação
Bajaj Dominar 400 produto de furto
Um homem foi preso conduzindo uma motocicleta furtada no bairro Dom Pedro 2º, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada às 16h15 de quinta-feira (5), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

O condutor foi abordado com uma motocicleta Bajaj Dominar 400 e em consulta dos dados, a equipe constatou que o veículo era produto de furto registrado em 24 de janeiro de 2026. A moto foi apreendida e o homem permaneceu preso.

