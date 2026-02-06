Um homem foi preso conduzindo uma motocicleta furtada no bairro Dom Pedro 2º, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada às 16h15 de quinta-feira (5), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

