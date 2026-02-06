Pai e filho foram presos em São José dos Campos com 32 pássaros e utensílios para caça de animais em São José dos Campos.

Eles foram capturados na quinta-feira (5), após denúncia anônima sobre a prática de crime ambiental.

