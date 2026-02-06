06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME AMBIENTAL

Pai e filho são presos com 32 aves e utensílios de caça em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
PM localizou 32 pássaros no interior do veículo
PM localizou 32 pássaros no interior do veículo

Pai e filho foram presos em São José dos Campos com 32 pássaros e utensílios para caça de animais em São José dos Campos.

Eles foram capturados na quinta-feira (5), após denúncia anônima sobre a prática de crime ambiental.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da equipe de Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Ambiental do Interior) realizavam patrulhamento quando receberam informações do monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) sobre a movimentação de um veículo Corsa Classic bege, envolvido na denúncia.

O carro foi abordado na avenida Senador Teotônio Vilela com os dois ocupantes.

No interior, foram localizados celulares, um tablet, 32 aves da espécie trinca-ferro, três redes para caça, seis espetos para sustentar as redes, mochilas com rações e dois facões.

Eles confessaram o crime e foram conduzidos à Polícia Federal, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Os pássaros ficaram sob os cuidados da Polícia Militar Ambiental.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários