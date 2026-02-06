Pai e filho foram presos em São José dos Campos com 32 pássaros e utensílios para caça de animais em São José dos Campos.
Eles foram capturados na quinta-feira (5), após denúncia anônima sobre a prática de crime ambiental.
Policiais militares da equipe de Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Ambiental do Interior) realizavam patrulhamento quando receberam informações do monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) sobre a movimentação de um veículo Corsa Classic bege, envolvido na denúncia.
O carro foi abordado na avenida Senador Teotônio Vilela com os dois ocupantes.
No interior, foram localizados celulares, um tablet, 32 aves da espécie trinca-ferro, três redes para caça, seis espetos para sustentar as redes, mochilas com rações e dois facões.
Eles confessaram o crime e foram conduzidos à Polícia Federal, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Os pássaros ficaram sob os cuidados da Polícia Militar Ambiental.