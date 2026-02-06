O Litoral Norte e o Vale do Paraíba estão sob alerta nesta sexta-feira (6) para o risco de tempestades severas e ventos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões podem registrar acumulados de chuva de até 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h.

