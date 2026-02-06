O Litoral Norte e o Vale do Paraíba estão sob alerta nesta sexta-feira (6) para o risco de tempestades severas e ventos.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões podem registrar acumulados de chuva de até 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h.
O aviso de "Perigo" (grau de severidade elevado) é válido até as 10h de domingo e coincide com o início das celebrações do pré-Carnaval em todo o estado de São Paulo.
Nas cidades do Vale e na costa norte, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, descargas elétricas e alagamentos é considerado alto.
Em outras áreas do estado e na capital paulista, a situação é de "Perigo Potencial", com pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, que ocorrem principalmente no fim da tarde, impulsionadas pelo forte calor e pela alta umidade.
A Defesa Civil Estadual recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e raios.
Para o folião que pretende acompanhar os blocos de rua, o órgão reforça a importância de monitorar os alertas oficiais via SMS e acionar os serviços de emergência pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros) no caso de ocorrências.