06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVAS E VENTOS

Vale em alerta: previsão de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Alertas são válidos até domingo
Alertas são válidos até domingo

O Litoral Norte e o Vale do Paraíba estão sob alerta nesta sexta-feira (6) para o risco de tempestades severas e ventos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões podem registrar acumulados de chuva de até 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O aviso de "Perigo" (grau de severidade elevado) é válido até as 10h de domingo e coincide com o início das celebrações do pré-Carnaval em todo o estado de São Paulo.

Nas cidades do Vale e na costa norte, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, descargas elétricas e alagamentos é considerado alto.

Em outras áreas do estado e na capital paulista, a situação é de "Perigo Potencial", com pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, que ocorrem principalmente no fim da tarde, impulsionadas pelo forte calor e pela alta umidade.

A Defesa Civil Estadual recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e raios.

Para o folião que pretende acompanhar os blocos de rua, o órgão reforça a importância de monitorar os alertas oficiais via SMS e acionar os serviços de emergência pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros) no caso de ocorrências.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários