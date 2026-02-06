Um homem foi flagrado por câmeras de segurança ao arremessar artefatos explosivos no quintal de uma casa com cachorros, no Jardim Colonial, em São José dos Campos.

Segundo a moradora, os ataques ocorreram pelo menos duas vezes, nos dias 25 de janeiro e 3 de fevereiro, e deixaram um dos animais ferido. O caso já foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp