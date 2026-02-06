Um homem foi flagrado por câmeras de segurança ao arremessar artefatos explosivos no quintal de uma casa com cachorros, no Jardim Colonial, em São José dos Campos.
Segundo a moradora, os ataques ocorreram pelo menos duas vezes, nos dias 25 de janeiro e 3 de fevereiro, e deixaram um dos animais ferido. O caso já foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil.
As imagens do primeiro ataque, ocorrido em 25 de janeiro, mostram um homem caminhando pela avenida Napoleão Bonaparte. Em determinado momento, ele se aproxima da residência e lança um objeto explosivo para dentro do quintal, exatamente na área onde os cães costumam circular. Logo após a explosão, os animais correm em desespero. Um deles acabou ferido com o impacto.
De acordo com a moradora, o susto foi imediato e reforçou o medo de novos ataques. “Foi um pânico. Os cachorros saíram correndo e um acabou se machucando”, relatou. Ela afirma que a intenção do autor parecia ser, claramente, atingir os animais.
Novo ataque em fevereiro envolveu carro em movimento
O segundo episódio registrado em vídeo ocorreu em 3 de fevereiro. As imagens mostram um Hyundai HB20 passando pela rua. Do banco do passageiro, uma pessoa abaixa o vidro e arremessa outro artefato em direção à mesma residência, repetindo o ataque ao quintal.
Após os episódios, a moradora reforçou o sistema de monitoramento e passou a armazenar todas as gravações como forma de reunir provas. Segundo ela, os ataques não se limitaram apenas às datas filmadas.
Moradora relata outros episódios
Além dos dois ataques flagrados pelas câmeras, a moradora afirma que outros episódios semelhantes podem ter ocorrido, mas sem registro em vídeo. Em alguns casos, segundo ela, o ângulo das câmeras ou o horário impediram a gravação das ações.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a autoria ou motivação dos ataques, nem se eles estariam relacionados a conflitos de vizinhança. A Polícia Civil deve apurar o caso e analisar as imagens para tentar identificar os responsáveis.