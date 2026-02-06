A posse dos desembargadores que assumem a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) transcende o rito administrativo. A divulgação das linhas da gestão, com a definição de prioridades e escolhas estratégicas, expõe não apenas um plano de atuação, mas a forma como o Judiciário pretende se apresentar e se relacionar com a sociedade nos próximos anos, assumindo um desafio de elevada complexidade institucional.

Entre os eixos anunciados da nova gestão, o uso intensivo da inteligência artificial desponta como símbolo de modernização, eficiência e resposta a um sistema que opera sob números verdadeiramente alarmantes. São mais de 17 milhões de processos em andamento apenas no TJSP. Milhões de novas ações ingressam anualmente em um Judiciário que se tornou, por força das circunstâncias, um dos principais espaços de resolução de conflitos sociais, econômicos e políticos do país.

Esses dados não revelam apenas um problema de gestão. Revelam um traço estrutural da sociedade brasileira, a litigiosidade como resposta quase automática a impasses que muitas vezes deveriam ser resolvidos fora do processo judicial.