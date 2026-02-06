A FAB (Força Aérea Brasileira) anunciou nesta sexta-feira (6) a conclusão da Operação Thor na Base Aérea de Natal, um marco para o desenvolvimento das capacidades de ataque ao solo do caça F-39 Gripen.
Durante duas semanas, a aeronave de matrícula 4100, vinculada ao centro de testes em Gavião Peixoto, foi submetida a ensaios de separação segura de bombas para garantir que o desprendimento do armamento ocorra de forma estável, sem interferências que comprometam a integridade do equipamento.
Ao longo dos testes, o Major Aviador Thiago Camargo, do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo, se tornou o primeiro piloto brasileiro a lançar bombas com o F-39 Gripen.
A complexidade dos testes exigiu uma preparação técnica e treinamento específico para os pilotos, pois as manobras envolvem configurações diferenciadas de voo.
Todo o processo contou com monitoramento em tempo real e apoio terrestre no estande de tiro de Maxaranguape, onde militares prepararam alvos e registraram imagens para verificar a precisão do impacto e o comportamento do caça sob diferentes condições.
O encerramento da Operação Thor levou o Brasil a se tornar o primeiro país a realizar a separação das bombas Mk84 e Lizard 500 guiada a laser a partir do Gripen.
Com o sucesso desses testes, o F-39 Gripen caminha para atuar plenamente em missões de defesa aérea, ataque e reconhecimento, oferecendo à FAB uma ferramenta de alta eficiência, grande disponibilidade e baixo custo de operação para o enfrentamento de cenários de combate.