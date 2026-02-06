A FAB (Força Aérea Brasileira) anunciou nesta sexta-feira (6) a conclusão da Operação Thor na Base Aérea de Natal, um marco para o desenvolvimento das capacidades de ataque ao solo do caça F-39 Gripen.

Durante duas semanas, a aeronave de matrícula 4100, vinculada ao centro de testes em Gavião Peixoto, foi submetida a ensaios de separação segura de bombas para garantir que o desprendimento do armamento ocorra de forma estável, sem interferências que comprometam a integridade do equipamento.

