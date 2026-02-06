Ações de fiscalização contra furto de energia ao longo de 2025 resultaram na recuperação de 9,2 GWh nas regiões do Vale do Paraíba e Litoral, montante suficiente para abastecer um município como Tremembé, de 51 mil habitantes, por um mês.

O processo foi conduzido pela EDP, distribuidora de energia, em 32.095 inspeções técnicas em São Paulo com o apoio das polícias Civil e Militar, com foco em identificar fraudes e ligações clandestinas que prejudicam a estabilidade da rede e a segurança da população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp