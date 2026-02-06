Ações de fiscalização contra furto de energia ao longo de 2025 resultaram na recuperação de 9,2 GWh nas regiões do Vale do Paraíba e Litoral, montante suficiente para abastecer um município como Tremembé, de 51 mil habitantes, por um mês.
O processo foi conduzido pela EDP, distribuidora de energia, em 32.095 inspeções técnicas em São Paulo com o apoio das polícias Civil e Militar, com foco em identificar fraudes e ligações clandestinas que prejudicam a estabilidade da rede e a segurança da população.
Durante as incursões, perícias policiais foram realizadas e responsáveis pelas irregularidades foram conduzidos às delegacias.
A EDP ressalta que o furto de energia é crime previsto no Código Penal e que oferece riscos de incêndios e choques elétricos devido à falta de critérios técnicos nas instalações irregulares.
A empresa orienta que a população denuncie suspeitas de fraude de forma anônima pelo site, aplicativo ou central de atendimento 0800, garantindo sigilo absoluto e prioridade na apuração das informações.