OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 9 praias impróprias para banho; Confira

São Paulo
Reprodução/mapa Cetesb
Em Ubatuba, a praia Rio Itamambuca está imprópria para banho
O mais recente levantamento da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que monitora um total de 175 praias em todo o estado, revela que 35 pontos estão atualmente impróprios para banho. Deste total, 9 praias estão localizadas no Litoral Norte.

Sinalização

As praias com qualidade comprometida são sinalizadas pela bandeira vermelha da Cetesb. Essa marcação indica que testes laboratoriais detectaram um número de bactérias na água superior ao limite considerado saudável.

O contato com essas águas coloca os frequentadores sob risco de contrair doenças como gastroenterite (vômitos e diarreia), além de infecções de pele, olhos e ouvidos. Essa condição geralmente é reflexo de contaminação por esgoto doméstico ou detritos carregados pelas galerias pluviais durante períodos de chuva.

Praias

Confira a lista das 9 praias impróprias no Litoral Norte:

  • Ubatuba (4 pontos): Rio Itamambuca, Itaguá (Av. Leovegildo, 240), Itaguá (Av. Leovegildo, 1724) e Santa Rita.
  • Caraguatatuba (2 pontos): Prainha e Aruan.
  • São Sebastião (1 ponto): Preta do Norte.
  • Ilhabela (2 pontos): Portinho e Julião.

As lista com todas as praias impróprias em São Paulo pode ser consultada aqui.

Recomendações

Para garantir a segurança, é recomendado que os banhistas respeitem a bandeira vermelha, não entrando na água dos locais sinalizados.

Além disso, evitar banho próximo ao deságue de rios e canais e o contato com o mar nas primeiras 24 horas após chuvas fortes, período em que a qualidade da água cai  devido ao carreamento de sujeira.

