O mais recente levantamento da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que monitora um total de 175 praias em todo o estado, revela que 35 pontos estão atualmente impróprios para banho. Deste total, 9 praias estão localizadas no Litoral Norte.

Sinalização

As praias com qualidade comprometida são sinalizadas pela bandeira vermelha da Cetesb. Essa marcação indica que testes laboratoriais detectaram um número de bactérias na água superior ao limite considerado saudável.