Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência na região central de São Sebastião e deixou duas pessoas com ferimentos severos.
A colisão ocorreu na última segunda-feira (2) e envolveu um carro e uma motocicleta.
Ocorrência
O condutor da moto, um homem de 30 anos, sofreu fraturas expostas na tíbia e na fíbula da perna esquerda, além de um deslocamento no ombro. Já a passageira, também de 30 anos, teve fraturas no fêmur e na pelve.
Os primeiros socorros foram prestados pela guarnição do Auto Bomba do Corpo de Bombeiros, que estabilizou as vítimas até a chegada das unidades de transporte.
O homem foi conduzido ao Pronto-Socorro Central pela Unidade de Resgate dos Bombeiros, enquanto a mulher foi socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à mesma unidade hospitalar.
Durante o atendimento, agentes de trânsito permaneceram no local para isolar a área e garantir a segurança viária.
Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.