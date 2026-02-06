06 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
Divulgação
Acidente na região central de São Sebastião
Acidente na região central de São Sebastião

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência na região central de São Sebastião e deixou duas pessoas com ferimentos severos.

A colisão ocorreu na última segunda-feira (2) e envolveu um carro e uma motocicleta.

Ocorrência

O condutor da moto, um homem de 30 anos, sofreu fraturas expostas na tíbia e na fíbula da perna esquerda, além de um deslocamento no ombro. Já a passageira, também de 30 anos, teve fraturas no fêmur e na pelve.

Os primeiros socorros foram prestados pela guarnição do Auto Bomba do Corpo de Bombeiros, que estabilizou as vítimas até a chegada das unidades de transporte.

O homem foi conduzido ao Pronto-Socorro Central pela Unidade de Resgate dos Bombeiros, enquanto a mulher foi socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à mesma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, agentes de trânsito permaneceram no local para isolar a área e garantir a segurança viária.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.

