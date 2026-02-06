Uma parceria da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) e a Meta foi anunciada nesta sexta-feira (6).
A medida vai usar a API (Interface de Programação de Aplicações) oficial da empresa para garantir o envio de intimações, via mensagens, a quem está em posse de celulares com restrições criminais.
API
O uso da API garante que as mensagens enviadas pela Polícia Civil possuam selo de verificação para vencer bloqueios automáticos de spam, aumentando a confiança do cidadão no processo de recuperação de aparelhos.
A novidade faz parte do programa SP Mobile, que visa desarticular a cadeia de furtos e roubos no estado.
Com a API da Meta, a polícia vai contornar barreiras técnicas que antes faziam as notificações serem descartadas como "lixo eletrônico".
Números
Somente nesta semana, cerca de 2 mil notificações foram disparadas.
Desde a sua criação em junho de 2025, o programa recuperou 17,5 mil celulares e já devolveu 5,9 mil aparelhos aos donos originais.
O que fazer ao receber uma notificação
A SSP reforça que a comunicação oficial nunca solicita pagamentos, senhas ou dados bancários.
Caso receba o aviso, o cidadão deve:
-
Verificar o selo: Confirmar se o perfil do WhatsApp possui o selo oficial de verificação.
-
Ir à delegacia: Comparecer à unidade indicada no prazo estabelecido.
Documentação: Levar o celular, documento de identidade e, se possível, a nota fiscal do aparelho para comprovar a boa-fé na compra.
Importante
Ignorar a mensagem pode acarretar busca ativa por equipes policiais, apreensão do bem e responsabilização legal por receptação ou envolvimento em comércio irregular.