Uma parceria da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) e a Meta foi anunciada nesta sexta-feira (6).

A medida vai usar a API (Interface de Programação de Aplicações) oficial da empresa para garantir o envio de intimações, via mensagens, a quem está em posse de celulares com restrições criminais.

