06 de fevereiro de 2026
TECNOLOGIA

SSP faz parceria com Meta para intimar quem usa celular irregular

Por Luyse Camargo | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
SSP-SP
Divulgação/SSP-SP
17,5 mil celulares já foram recuperados pelo programa SP-Mobile
Uma parceria da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) e a Meta foi anunciada nesta sexta-feira (6).

A medida vai usar a API (Interface de Programação de Aplicações) oficial da empresa para garantir o envio de intimações, via mensagens, a quem está em posse de celulares com restrições criminais.

API

O uso da API garante que as mensagens enviadas pela Polícia Civil possuam selo de verificação para vencer bloqueios automáticos de spam, aumentando a confiança do cidadão no processo de recuperação de aparelhos.

A novidade faz parte do programa SP Mobile, que visa desarticular a cadeia de furtos e roubos no estado.

Com a API da Meta, a polícia vai contornar barreiras técnicas que antes faziam as notificações serem descartadas como "lixo eletrônico".

Números

Somente nesta semana, cerca de 2 mil notificações foram disparadas.

Desde a sua criação em junho de 2025, o programa recuperou 17,5 mil celulares e já devolveu 5,9 mil aparelhos aos donos originais.

O que fazer ao receber uma notificação

A SSP reforça que a comunicação oficial nunca solicita pagamentos, senhas ou dados bancários.

Caso receba o aviso, o cidadão deve:

  • Verificar o selo: Confirmar se o perfil do WhatsApp possui o selo oficial de verificação.

  • Ir à delegacia: Comparecer à unidade indicada no prazo estabelecido.

  • Documentação: Levar o celular, documento de identidade e, se possível, a nota fiscal do aparelho para comprovar a boa-fé na compra.

    • Importante

    Ignorar a mensagem pode acarretar busca ativa por equipes policiais, apreensão do bem e responsabilização legal por receptação ou envolvimento em comércio irregular.

